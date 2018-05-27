الفرعون صلاح لن يشارك في المباراة الأولى بالمونديال مع أوروجواي

كشف مسئولو منتخب مصر أن محمد صلاح لن يشارك في مباراة الفراعنة الأولى بكأس العالم والتي ستكون أمام أوروجواي يوم 15 يونيو، بناء على التقارير الأولية لإصابة الفرعون.

وكان صلاح قد خرج من مباراة ليفربول وريال مدريد في الدقيقة 30 خلال نهائي دوري أبطال أوروبا التي فاز بها الريال 3 / 1 بسبب الإصابة وأثبتت الأشعة الأولية تعرضه لجزع في مفصل الكتف وغيابه لفترة من 10 إلى 21 يوماً.

كان صلاح قد عاد إلى إنجلترا بدلاً من السفر إلى إيطاليا للإنضمام لمعسكر منتخب مصر استعداداً لمواجهة كولومبيا ودياً في إطار الإعداد لكأس العالم 2018 بروسيا من أجل عمل أشعة جديدة وتحديد الموقف النهائي لإصابته وتلقى العلاج في ليفربول.