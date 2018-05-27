ارفعوا_العقوبات.. هاشتاق لمطالبة السلطة برفع إجراءاتها العقابية عن غزة

تواصل السلطة الفلسطينية وحكومة رام الله فرض إجراءاتها العقابية ضد قطاع غزة، والتي طالت موظفي السلطة ما أدى لتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية للمواطنين، وسط تحذيرات انهيار الأوضاع الاقتصادية في غزة وتنذر بتداعيات سياسية وأمنية خطيرة وبعيدة المدى.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، قرر فرض إجراءات عقابية "وطنية وقانونية ومالية" جديدة ضد قطاع غزة رداً على التفجير الذي استهدف موكب رامي الحمد لله في غزة، زاعماً أن العقوبات تأتي "من أجل المحافظة على المشروع الوطني والمصلحة الوطنية العليا".

ورداً على استمرار الإجراءات العقابية على قطاعغزة ، أطلق نشطاء فلسطينيون دعوات للتغريد على هاشتاق #ارفعوا_العقوبات الساعة 10:30 مساء اليوم الأحد.

وحسب النشطاء، فإن الهاشتاق يأتي في سياق مطالبة رئيس السلطة محمود عباس برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

ودعا عدد من النشطاء والإعلاميين الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" لتدشين هاشتاق #ارفعوا_ العقوبات، مشيرين إلى حجم التدهور الكارثي والغير مسبوق الذي طال كافة المجالات في القطاع.

يشار إلى أن عباس فرض على قطاع غزة إجراءات عقابية ضد غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء، وخصم نحو نصف رواتب موظفي السلطة، وإحالات للتقاعد بالجملة، عدا عن تقليص التحويلات الطبية للمرضى.