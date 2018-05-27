الاحتلال يمنع "مسحراتية" البلدة القديمة في القدس من إيقاظ الناس

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن "مسحراتية" البلدة القديمة في القدس المحتلة بكفالة مالية، إضافة إلى مخالفة بلدية سيتم تسليمها لهم اليوم الأحد، إلى جانب عدم إيقاظهم الناس على السحور بتاتا.

وكانت قوات الاحتلال الخاصة اعتقلت فجر أمس كلا من: محمود بدر، وأحمد حواش، ومحمود قليبو، من شارع "الواد" بالبلدة القديمة، خلال فترة السحور، واقتادتهم إلى مركزٍ تابع لشرطة الاحتلال في منطقة باب السلسلة المفضي الى المسجد الأقصى، قبل نقلهم الى مركز التوقيف والتحقيق "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.