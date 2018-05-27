الاحتلال يخطر بهدم 20 منزلا في قرية العقبة شرق طوباس

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم 20 منزلا، في قرية العقبة شرق طوباس، بعد ستين يوما، في حال بقائها غير مأهولة بالسكان؛ بحجة عدم الترخيص.

وقال رئيس مجلس قروي العقبة سامي صادق، إن الاحتلال أقر بهدم هذه المنازل التي أنشئت خلال الشهور الستة الماضية، وغير المأهولة حتى اللحظة، موضحا أن المهلة التي أقرتها "الادارة المدنية الإسرائيلية" هي 60 يوما.

وأوضح أن هذه المباني مبنية على أراضٍ مملوكة للمواطنين، ومرخصة من لجنة التنظيم والبناء في القرية، مشيرا إلى أن "الادارة المدنية" تجولت نهاية الأسبوع الماضي في القرية، التي تقع ضمن المناطق المصنفة "ج".