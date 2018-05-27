الجهاد: لن نتخلى عن حقنا في الرد على العدوان الصهيوني

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد، على حقها في الرد على التصعيد العدواني الخطير، وعدم تخليها عن هذا الحق.

وكانت مدفعية الاحتلال قد قصفت مرصداً لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مما أدى لارتقاء الشهيدين "حسين سمير العمور" و "عبد الحليم عبد الكريم الناقة"، فيما أصيب آخر بجراح خطرة.

وقال داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي: نحن نعرف كيف نرد على هذا التصعيد العدواني الخطير، هذا حقنا ولن نتخلى أبداً عن حقنا وواجبنا تجاه دماء الشهداء التي تسفكها "إسرائيل " بشكل عدواني.

وأضاف: نحن نعرف ما الذي علينا أن نفعله حتى نُذكر الاٍرهاب الصهيوني بأن دماء شعبنا ليست رخيصة .

وتابع: رحم الله الشهداء وتقبلهم في عالي الدرجات، طوبى للمجاهدين والمرابطين على الثغور من رفح حتى بيت حانون