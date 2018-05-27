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ترامب يتوقع عقد القمة مع زعيم كوريا الشمالية في موعدها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:06 - 27 مايو 2018
ترامب وكيم ترامب وكيم
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، إنه يتوقع عقد القمة مع كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، في سنغافورة يوم 12 يونيو المقبل.

وأشار ترامب في حديث مع الصحفيين بالبيت الأبيض: "نتطلع إلى 12 يونيو في سنغافورة. لم يتغير شيء"، مضيفا أن المحادثات تتقدم بشكل جيد.

ومضى يقول: "نعمل بصورة جيدة جدا فيما يتعلق بالقمة، والأمور تسير بشكل سلس تماما".

وكان ترامب قد أعلن يوم الخميس الماضي إلغاء هذه القمة، قائلا إنها لن تحدث "بسبب الغضب الشديد والعداء الواضح" الوارد في بيانات صدرت مؤخرا عن كوريا الشمالية.

ورغم ذلك، عاد عن كلامه بعد يوم واحد من إعلانه هذا، وقال إن كلا الجانبين يريدان للقاء أن يحصل، وقد يحصل بعد محادثات مثمرة.

وقبيل ساعات فقط، قالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية إن كيم أعرب عن "رغبة ثابتة" في عقد القمة، وجاء تعبيره هذا خلال لقاء جمعه يوم السبت، مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في قرية الهدنة في بانمونجوم.

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