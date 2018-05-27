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شهيدان وإصابة حرجة في قصف مدفعي استهدف مرصد للمقاومة شرق رفح

  • فلسطين اليوم - خانيونس
  • 09:10 - 27 مايو 2018
قصف مدفعي قصف مدفعي
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استشهد صباح اليوم الأحد، مواطنان فيما أصيب ثالث بجراح حرجة، جراء قصف مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي"، نقطتي رصد للمقاومة شرقي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الشهيدان حسين سمير العمور (25 عاماً)، وعبد الحليم عبد الكريم الناقة (28 عاماً) ارتقيا، فيما أصيب ثالث بجراح حرجة، جراء استهداف الاحتلال لشرق رفح.

وأضاف القدرة، أن الإصابة الحرجة مازالت تتعامل معها الطواقم الطبية في المستشفى الأوروبي في مدينة رفح.

وكانت طائرات الاحتلال الصهيوني، قد قصفت الليلة الماضية، موقعين للمقاومة جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن الطائرات الحربية الصهيونية قصفت بخمسة صواريخ على دفعتين موقع شهداء رفح "الحشاشين" التابع لكتائب القسام شمال غرب رفح.

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