مستوطنون يعقطعون 700 دالية عنب شرق الخليل

أعدم مستوطنون الليلة الماضية، 700 شجرة عنب (كرمة) من أراضي منطقة بلوطة عويس شرق الخليل.

وتعود ملكية الكروم المستهدفة والبالغة مساحتها 12 دونما تقريبا، وتقع في منطقة بلوطة عويس بجانب الشارع الالتفافي المسمى "60" شرق الخليل، لأبناء المرحوم نعيم شكري ابو رجب التميمي.

وأوضح اصحاب الارض في تصريحات صحفية، أن المستوطنين الذين نفذوا جريمة إعدام أشجارهم المثمرة بواسطة منشار آلي، خطوا شعارات على جدران الارض باللغة العبرية منها "عائدون الى كل مكان" و"لا للإرهاب الزراعي".

يذكر ان مستوطنين اعدموا خلال الايام القليلة الماضية نحو 1000 شجرة "كرمة" من أراضي بلدة حلحول شمال الخليل.