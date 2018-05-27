أجواء حارة وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد، غائما جزئياً وحاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء صافية الى غائمة جزئياً ومعتدلة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجوغائماً جزئياً الى غائم وحاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام 4 درجات مئوية ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من أمطار فوق معظم المناطق ويحتمل ان تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة اليوم الاحد من :

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.