إعلان الطوارئ في فلوريدا الأمريكية مع اقتراب العاصفة "ألبرتو"

أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية حالة الطوارئ، السبت، مع تحرك العاصفة "ألبرتو" شمالا نحو ساحل الخليج الأمريكي، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات، مع حلول الأسبوع المقبل.

وقال ريك سكوت، حاكم الولاية، في بيان نشرته شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية، إن تحذيرا صدر لكل المقاطعات الـ67 لمنح الحكومات المحلية والولاية الوقت الكافي للاستعداد للعاصفة.

ومن المتوقع أن تقترب "ألبرتو" من الساحل بحلول، الإثنين المقبل، حسب هيئة الطقس الوطنية في الولايات المتحدة.

وأوضحت الهيئة أن العاصفة الموسمية تتحرك شمالاً بسرعة نحو 10 أميال في الساعة.

وأشارت أن سرعة الرياح في "ألبرتو" تبلغ نحو 65 كم في الساعة.

وترجح التوقعات أن تكتسب العاصفة قوة تدريجيا لحين وصولها إلى ساحل الخليج، مساء الإثنين.