محمد صلاح يخرج مصابا في نهائي دوري الأبطال

انتهت مشاركة محمد صلاح، هداف ليفربول، الأولى في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالدموع عندما خرج لاعب منتخب مصر مصابا في الكتف في الدقيقة 31 أمام ريال مدريد يوم السبت.

وسقط صلاح، الذي أحرز 44 هدفا بجميع المسابقات لفريق المدرب يورجن كلوب هذا الموسم، على الأرض بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد وتلقى العلاج وعاد بعد ذلك بلحظات.

لكن صلاح، الذي سيحمل آمال مصر في نهائيات كأس العالم الشهر المقبل في روسيا، استلقى على الأرض مرة أخرى وكان يبكي عندما خرج من الملعب وشارك بدلا منه آدم لالانا لاعب انجلترا.

واضطر ريال مدريد لإجراء تبديل في الشوط الأول بعد فترة قصيرة من خروج صلاح عقب إصابة داني كارباخال عندما كان يحاول لعب الكرة بكعب القدم.

وكان اللاعب الاسباني يبكي عندما خرج من الملعب وشارك ناتشو بدلا منه في الدقيقة 37.