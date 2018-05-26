الرئيس عباس تجاوز مرحلة الخطر وحالته جيدة

قال مصدر طبي من داخل المستشفى الذي يرقد فيه الرئيس محمود عباس، السبت، إن حالته الصحية "باتت جيدة بنسبة 60 بالمائة"، وإنه "تجاوز مرحلة الخطر".

ونقل موقع "عرب 48" عن المصدر الذي فضل الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن الرئيس بصحة جيدة، لكن لا يمكن القول إنه سليم مائة بالمائة. إن حالته جيدة بنسبة 60 بالمائة".

وأدل الرئيس المستشفى الاستشاري في رام الله، الأسبوع الماضي، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد أدى إلى تجاوز حرارته الـ40 درجة مئويّة.

ووصفت مصادر طبية حينها حالته بـ"الصعبة".

فيما أكد المصدر أن حالة الرئيس الصحية "تجاوزت مرحلة الخطر الآن"، قال إنه "ما زال يعاني من آثار الالتهاب الرئوي الذي أصابه مؤخرا".

وأشار إلى أن "الأطباء يفضلون بقاءه تحت المراقبة حتى يتعافى تماما"، لافتًا إلى وجود احتمال كبير بقضائه فترة إضافية في المستشفى، لكنه لم يحددها.

ويذكر أن الرئيس أجرى قبل نحو أسبوعين، عملية جراحية في الأذن الوسطى، وأُدخل بعدها إلى المستشفى لإجراء فحوصات.

وبعدها بأيام جرى نقله مرة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى المذكور، ومنه إلى قسم القلب الذي بقي فيه حتى اليوم السبت.

وكان الرئيس تلقى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، من أمير قطر السابق، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

واطمأن الشيخ حمد، خلال الاتصال، على صحة سيادته، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

من جانبه، شكر الرئيس، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على هذه اللفتة الأخوية الكريمة، وتمنى للشيخ حمد ولشعب قطر الشقيق دوام التقدم والازدهار.