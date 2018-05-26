بائعو خبز "الفينو" أربعة أخوة اختلطت لقمة عيشهم بالدماء

لم تستطع والدة المصابين الأربعة من عائلة "قديح" ان تكفكف دموعها وهي تذكر أسماء أبنائها الاربعة المصابين بالرصاص المتفجر في أحداث مسيرة العودة السلمية " فادي" و"معتز" و"جهاد " و" نزار" الذي يرقد منهم ثلاثة في مستشفى الاوروبي ، بينما غادرها "معتز" الذي لا زال يصارع معترك الحياة بقدميه المصابتين، ويجلس في بيته طريح عكازيه.

وقالت "اولادي كانوا يبيعون الخبز للمشاركين في مسيرة العودة ، والآن أصبحنا بلا معيل فلكل منهم أسرة يعيلها ، وانا بناشد الجميع ان يتابعوا حالة اولادي وخاصة "معتز " ، واذا في امكانية للعلاج بالخارج لان حالته صعبة".

وتابعت " والله الدكاترة ما قصروا معهم ،وعملوا اللي بيقدروا عليه وركبوا لهم بلاتين وبيعملولهم عمليات تنظيف للجروح وهم تحت البنج ومتابعين حالتهم وربنا معهم ان شاء الله، وكمان بيعملوا علاج طبيعي علشان يقوموا لحالهم ويتحركوا".

من جانبه أوضح أخصائي العلاج الطبيعي في مستشفى الاوروبي سامي الصرفندي والذي يعمل في العيادة الداخلية ان جهد هم كأخصايي علاج طبيعي يأتي مكملا لدور الجراحة حيث يتم متابعة المرضى المنومين في الاقسام بعد اجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم، ونقدم لهم تدليك وتمارين مساعدة على الحركة والمشي المبكر حتى يستطيع المريض الاعتماد على نفسه في الحركة، ".

ويتابع الصرفندي "اننا نقدم المساعدة للمرضى المنومين ليستطيعوا الاعتماد على انفسهم في الحركة وذلك من خلال جلسات العلاج الطبيعي، ومن ثم يتم تحويله الى العيادة الخارجية لتكملة العلاج الطبيعي، كما نقدم لهم الدعم النفسي الذي يؤثر فيهم بإيجابية كبيرة في العلاج ويقدم شفائهم".

وأشار الصرفندي إلى العمل مع (270) مصاب أغلبهم إصابات سفلية من الجسم ، و(20) إصابة تتركز في الأجزاء العليا من الجسم في منطقة الصدر والبطن والرأس، وذلك منذ بداية مسيرة العودة 30/3 وحتى 24/5، مشيرا ان ما يقومون به من تقديم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي به يمنع حدوث انتفاخ الرجلين وجلطات الأوردة ، والتهابات الصدر نتيجة رقود المريض على السرير ، وهو ما يسمى "مضاعفات ما بعد الجراحة"