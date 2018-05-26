ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

نتانياهو يتوعد بالوصول لمنفذي عملية قتل الجندي بمخيم الأمعري

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:48 - 26 مايو 2018
جندي قتيل جندي قتيل
مشاركة

توعد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو باعتقال منفذي عملية قتل الجندي في مخيم الأمعري، قرب رام الله قبل عدة أيام.

أعلنت مصادر طبية "إسرائيلية"، اليوم السبت، عن مصرع الجندي "الإسرائيلي" من القوات الخاصة "المستعربين" والمعرفة إسرائيليا باسم "دوفدوفان" متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يومين في مخيم الأمعري شمال رام الله.

وقالت مصادر عبرية: إن الجندي رونين لوبرسكي (20 عاما) من رحوفوت لقي مصرعه، متأثرا بالجروح الخطيرة التي أصيب بها إثر القاء فلسطيني حجر رخام على رأسه خلال مهمة لاعتقال فلسطينيين في المخيم.

 

متعلقات