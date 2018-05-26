نتانياهو يتوعد بالوصول لمنفذي عملية قتل الجندي بمخيم الأمعري

توعد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو باعتقال منفذي عملية قتل الجندي في مخيم الأمعري، قرب رام الله قبل عدة أيام.

أعلنت مصادر طبية "إسرائيلية"، اليوم السبت، عن مصرع الجندي "الإسرائيلي" من القوات الخاصة "المستعربين" والمعرفة إسرائيليا باسم "دوفدوفان" متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يومين في مخيم الأمعري شمال رام الله.

وقالت مصادر عبرية: إن الجندي رونين لوبرسكي (20 عاما) من رحوفوت لقي مصرعه، متأثرا بالجروح الخطيرة التي أصيب بها إثر القاء فلسطيني حجر رخام على رأسه خلال مهمة لاعتقال فلسطينيين في المخيم.