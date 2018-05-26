إحصائية: 8 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال أسبوع

شهد حصاد الأسبوع الماضي استشهاد 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وإصابة المئات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وبحسب الإحصائية الصادرة اليوم السبت، فإن الأسبوع الماضي شهد وقوع عمليتي إطلاق نار، وإصابة 4 إسرائيليين بجراح أحدهما خطيرة، ضمن 101 نقطة مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية.

وأوضحت أن الشاب ياسر حبيب (24 عامًا) والمواطن حسين عويضة (42 عامًا) استشهدا أمس الجمعة متأثران بجراحهما التي أصيبا بها شرق غزة قبل أيام، فيما أصيب 15 مواطنًا بالرصاص الحي والمطاطي وعشرات بحالات الاختناق في كل من الضفة والقطاع.

وأشارت إلى أن شبان فلسطينيين فجروا الجمعة عبوة ناسفة شمال قطاع غزة، فيما ألقى شبان زجاجات حارقة شرق بيت حانون وموقعي "كيسوفيم" وأبو مطيبق ومستوطنتي "بسجات زئيف" و"عصيون"، وذلك ضمن 13 مواجهة في الضفة وغزة.

ويوم الخميس، استشهد الشاب مهند أبو طاحون (21 عامًا) من مخيم النصيرات والشاب أحمد قطوش (23 عامًا) من البريج متأثران بجراحهما التي أصيبا بها برصاص الاحتلال قبل أيام.

كما أصيب شابان بالرصاص الحي في الضفة، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة على جنود الاحتلال في مخيم شعفاط وموقعي أبو مطيبق وملكة ومستوطنة "نير عام ومادما"، وذلك ضمن 13 مواجهة.

وشهد الأربعاء الماضي استشهاد الفتى عدي أبو خليل (15 عامًا) من بلدة عين سنينا قضاء رام الله متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات ذكرى النكبة شمال البيرة.

وبحسب الإحصائية، أصيب الأربعاء الماضي جندي إسرائيلي بجراح بليغة بالحجارة في مخيم الأمعري، إضافة لإصابة مستوطن قرب مستوطنة "عوفرا".

كما ألقيت زجاجات حارقة على مستوطنة "إيتمار وعزون والخضر وكيبوتس بئيري وشرق مخيم البريج ومستوطنة كيسوفيم ومستوطنة سيديروت"، وذلك ضمن 19 مواجهة في الضفة وغزة والداخل تخللها عملية إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق.

وفي منتصف الأسبوع الماضي، أصيب 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال اثنين في الضفة وآخر في غزة، فيما أصيبت مستوطنة بالحجارة في بيت حنينا شمال القدس.

وألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة ضد أهداف للاحتلال في البلدة القديمة بالقدس وصور باهر والعيساوية وعزون وحاجز قلنديا وكيببوتس بئيري وشرق مخيم البريج وشرق بيت حانون، كما أطلق آخرون النار بالقرب من كفر نعمة، وقد رصدت 21 مواجهة في الضفة وغزة.

إلى ذلك، استشهد الأحد الماضي الأسير عزيز عويسات (53 عامًا) إثر تدهور وضعه الصحي بعد الاعتداء عليه من قبل السجانين بداية مايو الجاري، كما أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي وعشرات بالاختناق في الضفة، إضافة لإصابة إسرائيليين بالحجارة في منطقة باب العامود.

وأشارت الإحصائية إلى استشهاد الشبان أحمد أبو سمرة (21 عامًا) يوم السبت الماضي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها شرق جباليا، ومعين الساعي (58 عامًا) من مخيم الشاطئ، ومازن عليان (20 عامًا) شرق البريج، كما أصيب فلسطيني آخر بالكسور في الضفة.