حرائق قرب "كيسوفيم" جراء إطلاق طائرات حارقة اطلقت من قطاع غزة



أطلق شبان اليوم السبت، طائرات ورقية حارقة صوب الأراضي المحتلة مما تسببت باندلاع حرائق في أحراش قريبة من موقع "كيسوفيم" شرق المحافظة الوسطى.

ويطلق الشبان طائرات ورقية تحمل زجاجات حارقة يقومون بإلقائها على الحقول الزراعية داخل الكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة.

وبحسب شهود عيان، فإن شبان أطلقوا طائرات ورقية سقطت قرب الموقع الإسرائيلي مما تسبب بحرائق تصاعدت على إثرها الأذخنة وألسنة اللهب من الأحراش المحيطة به.

في السياق، اندلع السبت حريقان في أحراش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة بفعل طائرات ورقية حارقة.

وذكرت مصادر صحفية بأن حريقين اندلعا في أحراش موقع "ناحل عوز" العسكري الإسرائيلي شرق المدينة.

وأوضح أن طواقم الإطفاء الإسرائيلية شوهدت تحاول السيطرة على الحريقين.

وتسبب الطائرات الورقية بخسائر مالية كبيرة تقدر بملايين الشواكل جراء احتراق المزروعات ومحاصيل القمح والتي فشل الاحتلال في إيجاد حل لها رغم تجهيزه لطائرات مزودة بشفرات لقطع خيوط تلك الطائرات الحارقة.