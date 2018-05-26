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كيف يكتشف "آيفون" تعرضه للمياه؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:36 - 26 مايو 2018
ايفون ايفون
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من المعروف أن السوائل كانت تعد من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تلف الهواتف الذكية قبل أن تجلأ معظم الشركات في السنوات الأخيرة إلى جعل هواتفها مقاومة للماء، ومن بينها شركة آبل الأميركية، فكيف يستشعر آيفون وجود السائل؟

يضم هاتف آيفون ومعظم طرز الحاسوب اللوحي آيباد، التي تم إنتاجها بعد عام 2016، مستشعر سوائل (إل سي آي) مدمج يُظهر ما إذا كان الجهاز قد تعرض للماء أو سوائل محتوية على ماء.

ويتم تفعيل هذا المستشعر بمجرد أن يلامس الماء أو السوائل المحتوية على ماء، وعادة ما يكون المستشعر باللون الأبيض أو الفضي، ولكنه يتحول إلى اللون الأحمر بمجرد أن يحدث تلامس مع الماء أو السوائل.

وأكدت آبل أنه لا يتم تفعيل المستشعر بسبب رطوبة الهواء العالية أو تغيرات درجة الحرارة في البيئة المحيطة.

ويمكن للمستخدم رؤية مستشعر السوائل بهاتف آيفون ومعظم طرز آيباد من الخارج، ولمعرفة ما إذا كان قد حدث تلامس بين المستشعر والماء بآيفون أو آيباد يمكن استعمال عدسة مكبرة مضيئة مع تغيير زاوية سقوط الضوء على الجهاز، إلى أن يظهر لون المستشعر بوضوح.

يذكر أنه رغم تميز هواتف آيفون الحديثة بمقاومة الماء، فإن آبل أكدت أن الضمان المحدود لمدة عام واحد الذي تمنحه لآيفون وآيباد، لا يشمل الأضرار الناجمة عن تسرب السوائل إلى داخل أجهزتها الجوالة.

المصدر: الألمانية

 

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