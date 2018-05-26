مطالبة بسرعة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة

أكد بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني على أهمية وضرورة سرعة صرف رواتب الموظفين في غزة بموجب ما تم الاعلان عنه.

وشدد في تصريح صحفي على أهمية تعزيز صمود أهالي غزة على جميع الصعد لتمكينهم من مواجهة صفقة القرن الذي يشكل قطاع غزه مدخلا لها من خلال استغلال الظروف المعيشية والإنسانية التي يعانيها شعبنا في القطاع.

وقال الصالحي، إن حزب الشعب سيواصل جهوده الى جانب القوى الاخرى من أجل تنفيذ جميع قرارات المجلس الوطني الاخيرة والتي ابتدأ تنفيذها على الارض على الصعيد السياسي.

وأضاف على ان جميع قرارات المجلس الوطني يجب تنفيذها بما في ذلك ابراز وجه الصراع بين الشعب الفلسطيني و"إسرائيل" بوصفها دولة احتلال تحتل أراض دولة فلسطينية معترف بها دولياَ، وكذلك العمل على تجاوز قيود اتفاقيات "اوسلو" التي افرغها الاحتلال من مضمونها، وذلك وفق خطة وطنية قابلة للتنفيذ وقادرة على معالجة جميع الفراغات والصعوبات التي ستنجم عن مثل ذلك.

وأكد الصالحي على ضرورة معالجة الأوضاع القاسية والصعبة التي يعانيها شعبنا في قطاع غزة، مؤكداَ ان العلاج الجذري لهذه المشكلات كافة، يتمثل في الاسراع بإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية طبقاَ لما تم التوافق والتوقيع عليه، محذراَ من استمرار الضغط على أبناء شعبنا في القطاع واستمرار عدم التمييز بين قضاياهم المعيشية وبين ما يجب العمل من خلاله لإنهاء حالة الانقسام الشاذة.

وفي ختام تصريحه، جدد الصالحي موقف حزبه الداعي للفصل بين القضايا السياسية والقضايا المعيشية والحقوق الاجتماعية للمواطنين في علاج الشأن الفلسطيني، محذرا من الوقوع في هذا الفخ ومن تبعاته السياسية المدمرة.