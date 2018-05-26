القيادي البطش: مسيرات العودة السلمية مستمرة

شيَّع الآلاف من أبناء شعبنا بعد ظهر اليوم السبت، الشهيد حسين سالم أبو عويضة، الذي استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها مؤخرًا، خلال المواجهات على الحدود الشرقية لمدينة غزة، في إطار مسيرات العودة.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من مسجد الرحمن شرق مدينة غزة، حيث تحدث قياديين من حركة الجهاد الإسلامي.

وقال القيادي بالحركة ورئيس الهيئة القيادية العليا لمسيرات العودة الاستاذ خالد البطش :" إن الشهيد حسين رفع الحجة عن القاعدين في بيوتهم، بتقدمه صفوف المواجهة مع العدو المحتل".

وتحدث القيادي البطش في كلمته، عن مناقب وصفات الشهيد، وفضل الشهادة، وأجر الشهداء.

ونوه إلى أن رسالة شباب غزة اليوم للعدو المحتل، أنه لا رجعة عن حق العودة إلى أرضنا المحتلة.

ونبه البطش إلى أنه لم يكن أمام جماهير شعبنا في الضفة وغزة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام سرقة القدس، وتحويلها إلى عاصمة لليهود.

وبحسب البطش فإن مسيرات العودة السلمية مستمرة بكافة أدواتها البسيطة، لكي نقول للعالم بأن حقنا لم ولن يضيع.

من جانبه، لفت القيادي بالحركة أحمد المدلل، إلى أن قدر الفلسطينيين بأن يكونوا رأس حربة الأمة الإسلامية في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وقال المدلل في كلمة له:" طالما أن هناك احتلالا لأرضنا؛ فعهدنا لله ومن ثم لأبناء وجماهير شعبنا أن نمضي على ذات الطريق الذي عبده الشهداء".

وأضاف "المجتمع الدولي يريد من الفلسطينيين الصمت أمام كل الانتهاكات التي يتعرضون لها، لكن أبناء شعبنا أكدوا أنهم لن يرفعوا الراية البيضاء، وأنهم مستمرون في طريق المواجهة والاشتباك مهما كلفهم ذلك من ثمن".

وأشار المدلل إلى أن شعبنا يبدع في ابتكار الوسائل التي يقض فيها مضاجع العدو المحتل، مبيناً أن مخيمات العودة جاءت لتعزيز طريق الجهاد والمقاومة.

وشدد على أنه لا يوجد أحد يستطيع منع الفلسطينيين من مواصلة جهادهم ومقاومتهم.















