ارتياح كبير بين الطلبة من امتحان التربية الإسلامية

أبدى طلبة الثانوية العامة " الإنجاز" ارتياحهم الكبير من مستوى الأسئلة الامتحان الأول في مبحث "التربية الإسلامية" الذي عقد صباح اليوم السبت (26 أيار)، ووصفوه "بالسهل والمباشر".

وتوجه صباح اليوم 76811 طالب وطالبة إلى قاعات امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للعام 2018 في دورته الأولى، منهم 45056 طالب/ة في المحافظات الشمالية (الضفة) و31755 طالب/ة في المحافظات الجنوبية (القطاع).

وتوزع الطلبة على 656 قاعة، منها 473 في الضفة الغربية، و180 في قطاع غزة، وثلاث قاعات تابعة للمدارس الفلسطينية خارج الوطن في كل من قطر ورومانيا وبلغاريا.

وقال الطلبة إن مستوى الامتحان مناسب لكافة الطلبة، وضمن المنهاج، والأسئلة كانت تراعي كافة المستويات الاختلافات الأكاديمية بين الطلبة، ومراعية للوقت الممنوح لهم للإجابة.

الطالب "حمزة عبد الهادي" من مدرسة رام الله الثانوية للذكور، قال إن الامتحان كان أسهل من المتوقع، والأسئلة واضحة ومباشرة. وأشار عبد الهادي إن الامتحان الأول، طمأنه وزملائه من مستوى الأسئلة وخفف من رهبة الامتحان القادمة، ومنحا مزيدا من الراحة.

وتابع:" معظم الطلبة أبدوا ارتياحهم من الامتحان، نتمنى أن تكون باقي الامتحانات بهذه السهولة".

من جهته قال الطالب " مهند " من المدرسة الهاشمية في مدينة البيرة، إن "أسئلة مباشرة ولا يحتاج لجهد كبير في الحل، فهي من صلب المادة ولا تحتاج لتحليل، بالرغم من إن المادة طويلة وصعبة".

وقال ناصر إنه لم يتوقع أن يكون الامتحان بهذه السهولة، وأن تكون بسيطة ومباشرة دون تعمق في المادة.

وأعتبر ناصر، كما عبد الهادي إن هذه بداية موفقة ويشجع على الامتحانات القادمة بدون تخوف، خاصة إن المواد القادمة تحتاج لتحليل ويمكن أن تحتوي أسئلة من خارج المادة.، وتابع:" هذه بداية موفقة ونتمنى أن يكون الامتحانات القادمة سهلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم ألغت هذا العام، الجولات التفقدية التي كان الوزير التربية ورئيس الوزراء يقوموا سنويا بها لقاعات الامتحانات، وتصوير الصحافة داخل القاعات، تفاديا لزيادة الخوف والرهبة لدى الطلبة ومنعا للتشويش عليهم في أول يوم من الامتحانات.