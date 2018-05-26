بالقرعة | رياضية الوسطى تستعد لإطلاق بطولة عائدون الرمضانية لكرة الطائرة

تستعد اللجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الإسلامي في المحافظة الوسطى لإطلاق بطولة عائدون الرمضانية لكرة الطائرة، وذلك عصر اليوم السبت على ملعب مسجد الدكتور فتحي الشقاقي بالنصيرات.

ويشارك في البطولة 9 فرق رياضية تمثل مناطق مختلفة من المحافظة الوسطى، وهي :

1- المجموعة الأولى (الشهيد عبد الشافعي ، الشهيد بلال الأشرم ، الشهيد أحمد أبو سويرح ، ومسجد الشقاقي ).

2- المجموعة الثانية ( الشهيد باسل الطلاع ، الشهيد هايل أبو دحروج ، مسجد جهاد أبو سويرح ، الشهيد حسن القطراوي ، مسجد حمزة).

وتنطلق البطولة اليوم السبت الموافق 10 رمضان، على أن تنتهي يوم الأربعاء 28 رمضان.

إليكم نتائج قرعة البطولة، وجدول المباريات :-



