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بالقرعة | رياضية الوسطى تستعد لإطلاق بطولة عائدون الرمضانية لكرة الطائرة

  • فلسطين اليوم - الوسطى
  • 14:25 - 26 مايو 2018
بطولة طائرة بطولة طائرة
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تستعد اللجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الإسلامي في المحافظة الوسطى لإطلاق بطولة عائدون الرمضانية  لكرة الطائرة، وذلك عصر اليوم السبت على ملعب مسجد الدكتور فتحي الشقاقي بالنصيرات.

ويشارك في البطولة 9 فرق رياضية تمثل مناطق مختلفة من المحافظة الوسطى، وهي :

1-    المجموعة الأولى (الشهيد عبد الشافعي ، الشهيد بلال الأشرم ، الشهيد أحمد أبو سويرح ، ومسجد الشقاقي ).

2-    المجموعة الثانية ( الشهيد باسل الطلاع ، الشهيد هايل  أبو دحروج ، مسجد جهاد أبو سويرح ، الشهيد حسن القطراوي ، مسجد حمزة).

وتنطلق البطولة اليوم السبت الموافق 10 رمضان، على أن تنتهي يوم الأربعاء 28 رمضان.

إليكم نتائج قرعة البطولة، وجدول المباريات :-

بطولة العودة الرمضانية لكرة الطائرة

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