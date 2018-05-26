إجراء قرعة بطولة المرحوم رفيق فروانة الكروية بغزة

أجريت مساء أمس قرعة بطولة المرحوم رفيق فروانة (أبو ناهض) والتي ينظمها أبناء عائلة فروانة على ملاعب نادي الجزيرة الرياضي وبمشاركة 8 فرق يمثلون المؤسسات والشركات والعائلات وبحضور اللجنة المنظمة للبطولة وأبناء المرحوم وعضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الدكتور حسام الدين حرب ومندوبي الفرق المشاركة.

وتحدث نبيل فروانة عضو اللجنة المنظمة مرحباً بالجميع ومؤكداً على أن فلسفة البطولة ترتكز على نشر الروح الرياضية في المجتمع الفلسطيني لتحقيق وتعميق مفاهيم الرياضة عند كل الفئات العمرية.

من جانبه شكر الدكتور حسام الدين حرب "عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة" عائلة المرحوم فروانة ومندوبي الفرق المشاركة وتمنى منهم الترابط والتحلي بالأخلاق الرياضية الحميدة لإنجاح هذه البطولة السنوية.

وقد جاءت نتائج القرعة للدور الأول على النحو التالي :-

المجموعة (أ) :

فريق المرحوم رفيق فروانة "أ"

فريق شباب النصر

فريق شباب الزيتون

فريق الشهيد علاء جرس

المجموعة (ب) :

فريق المرحوم رفيق فروانة "ب"

فريق الشهيد إيهاب جرس

فريق النجوم

فريق عائلة الجرجاوي

تجدر الاشارة إلى أن فعاليات البطولة سوف تنطلق يوم الاثنين القادم الموافق 28/5/2018 بعد صلاة التراويح مباشرة على ملاعب نادي الجزيرة الرياضي.