معلق "إسرائيلي" بارز يطالب بإلزام السعودية كشف علاقتها بـ"تل أبيب"

اعتبر معلق "إسرائيلي" بارز اليوم السبت، أن إغداق المديح على "إسرائيل" والموقف المعادي تجاه الفلسطينيين، الذي تعبر عنه الصحف والكتاب السعوديون يعد تطبيقا لتوجيهات مباشرة لنظام الحكم في الرياض، مطالباً الأخيرة باستقبال مسؤولين "إسرائيليين" علناً، إلى جانب إرسال وفود رسمية إلى "تل أبيب".

وقال جاكي حوكي، معلق الشؤون العربية في إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "إن السعودية شنت مؤخرا "هجمة" لمغازلة "إسرائيل"، منوها إلى أن مقالات تشيد بـ"إسرائيل" تنشرها الصحف السعودية الرسمية تعكس توجّه الرياض الرسمي.

وفي مقال نشره موقع صحيفة "معاريف" اليوم، أشار إلى أن توجهات النظام شجعت الكتاب السعوديين المرتبطين بدوائر الحكم على إضفاء شرعية على التعاون مع "إسرائيل".

واعتبر حوكي أن التحولات الدراماتيكية على مواقف السعودية من "إسرائيل" يعكسها منح الضوء الأخضر لكتاب المقالات البارزين في الرياض للتعبير عن مواقفهم المدافعة عن التعاون مع "إسرائيل"، مشيرا إلى أن المقالات التي يكتبها مدير قناة العربية السابق، عبد الرحمن الراشد، في صحيفة "الشرق الأوسط" تدلل على هذا التوجه.

وأضاف: "الراشد يمثل الخط الذي يمليه سادته في نظام الحكم، الذين يجاهرون بأنه يتوجب عدم الوقوف ضد "إسرائيل" بشكل أتوماتيكي"، على حد تعبيره.

ونوه بشكل خاص إلى تأكيد الراشد على أنه من حق السعودية الوقوف إلى جانب "إسرائيل" عندما تقوم بضرب القوات الإيرانية في سورية.

وأشار إلى أن السعوديين المتأثرين بتوجهات الحكم في الرياض لم يعودوا يترددون في التواصل مع "الإسرائيليين" عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ منوها إلى أن مغردين سعوديين يجيدون العبرية يرسلون تهاني لـ"إسرائيل" بمناسبة حلول الأعياد اليهودية.

ودعا حوكي إلى إخراج العلاقة السعودية الإسرائيلية للعلن، على اعتبار أن مثل هذه الخطوة تعبر عن التحول الذي حصل على صعيد العلاقة بين الرياض و"تل أبيب"، ممتدحا ما قاله وزير الطاقة وعضو المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، يوفال شطاينتس، الذي أقر بوجود علاقة على مستويات عليا بين الرياض و"تل أبيب".

في السياق نفسه، شدد المصدر نفسه، على أن مبادرة "إسرائيل" بشكل رسمي، وعلى أعلى المستويات، بالكشف عن طابع علاقتها بالسعودية لن يدفع الحكم في الرياض إلى وقف اتصالاته معها، على اعتبار أن السعوديين يعتمدون على "إسرائيل" في مواجهة إيران، التي يرون أنها تمثل التحدي الأكبر لهم.

وطالب حوكي صناع القرار في "تل أبيب" بأن يقوموا بإنذار الحكام في السعودية بأنه في حال لم يقوموا هم أيضا بالكشف عن طابع العلاقة مع "تل أبيب"، فإن الأخيرة لن توافق على مواصلة هذا النوع من العلاقات.

وأوضح أنه يتوجب عدم السماح للسعودية بالحصول على المساعدات "الإسرائيلية" في مواجهة إيران، في حال واصلت نفي وجود علاقات مع "تل أبيب"، مشددا على وجوب أن تستقبل الرياض مسؤولين "إسرائيليين" علنا، إلى جانب إرسال وفود رسمية إلى "تل أبيب".