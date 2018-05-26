صيدم يطالب العالم بالتدخل لإنقاذ مدرسة الخان الأحمر

طالب وزير التربية والتعليم العالي د.صبري صيدم، المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية والمدافعة عن الحق في التعليم، بالتدخل العاجل لإنقاذ مدرسة الخان الأحمر الأساسية المختلطة الواقعة في بادية القدس، والعمل على إفشال قرار قوات الاحتلال القاضي بهدم التجمع البدوي ومدرسته الوحيدة التي تخدم ما يزيد عن 170 طالبا من خمسة تجمعات محيطة.

وشدد صيدم على ضرورة حماية الأطفال وضمان حقهم في الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة، ووقف هذه السياسات الرامية إلى تهجير أهالي الخان الأحمر واقتلاعهم من أرضهم وحرمان أطفالهم من تلقي تعليمهم في مدرستهم التي شيدت في العام 2009 من إطارات السيارات المستعملة والطين.

واشار إلى أن إخطار هدم التجمع البدوي، بما يشمل المدرسة وما سبقه من اخطارات واعتداءات متواصلة، تمثلت بالتخريب والاقتحام والتهديد بالهدم، لن تكسر الطلبة وأهاليهم ولن تثني عزيمتهم وتصميمهم على مواصلة التعليم ولو تحت الشجر، داعيًا الجميع إلى لجم ممارسات الاحتلال ووضع حد لهذه الانتهاكات وفضحها عبر القنوات القانونية والسياسية والدبلوماسية.

وأوضح صيدم أن استهداف المدارس الواقعة في المناطق المسماة "ج" يندرج في إطار التحريض "الإسرائيلي" المتواصل والممنهج ضد قطاع التعليم، وأيضاً نتيجة للصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات تردع هذه الانتهاكات التي تعد جرائم بحق التعليم والمدنيين.

يذكر أن الاحتلال سلم المدرسة أكثر من إخطار هدم منذ تشييدها، وهي تتألف من 9 صفوف دراسية، وطاقمها التدريسي مكون من 15 معلمة من مناطق رام الله والعيزرية وعناتا وأبو ديس.