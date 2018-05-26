اتحاد لجان الطلبة الثانويين يدعوا لتوفير مقومات الصمود لطلبة "الانجاز"

دعا اتحاد لجان الطلبة الثانويين الإطار الطلابي الثانوي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجهات المسئولة لمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة جدا لطلبة قطاع غزة.

وطالب الاتحاد، حكومة التوافق الوطني بوقفة جادة لتحمل كامل مسؤولياتها، لا سيما حل إشكالية الكهرباء وإبعادها عن المناكفات السياسية، فهي حق للجميع لا سيما في هذه الأجواء المفصلية للطالب الفلسطيني، باختيار مستقبله الذي هو مرهون بتحصيله بشهادة الثانوية العامة.

وأشار الاتحاد إلى دوره الداعم لصمود الطلبة والدفاع عن مصالحهم المشروعة والعادلة، بتوفير المناخ الجيد لتقديم امتحانات الثانوية العامة، داعياً الجميع لتحمل مسؤوليته لا سيما بتوحيد جهود الأطر الطلابية لتكون عونا للدفاع عن مصالح الطلبة.

ووجه الاتحاد التحية إلى أولياء الأمور، الذين يسعون ليلا نهاراً لتوفير ادني مقومات الصمود لأبنائهم الطلبة، كما وجه التحية للهيئات التدريسية التي تعمل بأقل الإمكانيات الإدارية والتشغيلية ومساندة الطلبة في تخطي الصعوبات التعليمية.

ونعى اتحاد لجان الطلبة الثانويين الشهداء الثلاثة، الشهيد الطالب بلال الأشرم، الشهيد الطالب مهند أبو طاحون والشهيد الطالب إبراهيم الزرقة الذين استشهدوا خلال مسيرة العودة وحرمهم الاحتلال من تقديم امتحانات الثانوية العامة.

والجدير ذكره، أن الاتحاد قام بتنفيذ عدة مشاريع لدعم صمود طلبة الثانوية العامة، بعقد مجموعة من الدروس الخاصة (التقوية) مجانا، وطباعة المئات من ملخصات المراجعة النهائية بعدة مباحث تعليمية وتوزيعها على الطلبة.

ويتقدم السبت (26/5/2018) (76811) طالب وطالبة في الأراضي الفلسطينية منهم (31755) في محافظات قطاع غزة لامتحان الثانوية العامة (إنجاز).