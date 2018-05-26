داخلية غزة تؤمن سير امتحانات الثانوية العامة "إنجاز 2018"

أمّنت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، بدء امتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظات قطاع غزة "إنجاز 2018"، بعد أن أتمّت الوزارة ترتيباتها في وقت سابق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي.

ويُشارك في تأمين سير الامتحانات، عددٌ من الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الشرطة بإداراتها، من أجل توفير الأجواء المناسبة لأكثر من 76 ألف طالب وطالبة؛ لضبط الحالة الأمنية وضمان سير الامتحانات دون أي عائق أو تشويش.

وكانت المديرية العامة للعمليات المركزية أصدرت أمر عمليات خاص بتأمين الامتحانات، بمشاركة جميع الأجهزة المختصة، يشمل فحص وتأمين جميع اللجان، ومرافقة مركبات توصيل أوراق الامتحانات من مقر وزارة التربية والتعليم ومديرياتها إلى تلك اللجان، فضلاً عن تواجد عناصر من الشرطة أمام كل لجنة ومركز تصحيح.

وأصدرت قيادة الشرطة قراراً مسبقاً بمنع إقامة الحفلات في الأماكن العامة خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة؛ لتوفير أجواء الدراسة للطلاب، حيث يستمر العمل بمقتضى أمر العمليات حتى انتهاء فترة الامتحانات المقررة في 12/6/2018م.









