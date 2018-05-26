مستوطنون يدعون لقتل النائب عودة والسبب تعاطفه مع قطاع غزة

تظاهر العشرات من المستوطنين "الإسرائيليين" أمام بيت رئيس القائمة النائب أيمن عودة في حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل، استمرارًا للحملة المسعورة التي يشنها وزراء ونواب من اليمين حملت معها دعوات للانتقام منه وحتى قتله، بسبب تعاطفه مع غزة.

وجاء في بيان صادر عن القائمة العربية المشتركة أمس الجمعة أن "هذه الحملة تندرج ضمن التحريض المتواصل ضد الفلسطينيين في الداخل وضد قياداتهم السياسية، التي أخذت بعدًا هستيريًا في الأجواء الحربية والانتقامية والعنصرية والفاشية التي ترافق العدوان الإجرامي على أهلنا في قطاع غزة".

وضمن هذه الحملة، اعتدت شرطة الاحتلال على المتظاهرين واعتقلت العشرات منهم بشكل تعسفي وعشوائي وألصقت بهم تهمًا مفبركة بهدف ردع الناس عن المشاركة في مظاهرات الاحتجاج على العدوان على غزة.

وحمّلت القائمة شرطة الاحتلال كامل المسؤولية لعدم لجم المحرضين الفاشيين مؤكدة أن الشرطة تتجاهل التحريض الدموي ضد النائب عودة والذي وصل إلى مئات الحالات في الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي وشارك فيه نشطاء من اليمين وأعضاء كنيست ووزراء، لا بل وتقوم بحماية عشرات المتطرفين الفاشيين الذين وقفوا أمام بيت النائب عودة في حيفا.

وأكدت المشتركة أنه "لا التحريض ولا التهديد والوعيد يمكن أن يزحزح من يمثلون الحركة الوطنية عن مواقفهم المبدئية.

وشددت على أن القضية ليست أيمن عودة بل قضية شعب تريد السلطة أن تردعه وتدجنه وتعزله عن قضيته الكبرى قضية فلسطين، ورغم كل الملاحقات ورغم القمع والتنكيل مستمرون في النضال ضد الحصار والعدوان على غزة، حتى ينتهي العدوان وينتهي الحصار وينتهي الاحتلال وصولًا إلى التحرر وعودة اللاجئين، وحتى يعم السلام العادل بلادنا الجريحة".