شبان يحرقون موقعاً عسكرياً والاحتلال ينشر قناصته شرق المغازي

تمكنت مجموعة من الشبان شرق المغازي صباح اليوم السبت، من احراق موقعاً لقناصة الاحتلال "الإسرائيلي" والعودة إلى قطاع غزة بسلام.

وأفاد مراسلنا، أن أعمدة الدخان تصاعدت صباح اليوم من موقع عسكرياً تابع لقناصة الاحتلال شرق المغازي وتبين أن 4 شبان اقتحموا المكان واحرقوه.

وفي ذات السياق أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أن جنوده رصدوا اربعة فلسطينيين اجتازوا السياج الحدودي جنوب قطاع غزة، وقاموا بإشعال إطار مطاطي.

وأضاف: "إن القوات التي وصلت إلى المكان أطلقت النار باتجاه الشبان الذين تمكنوا من العودة إلى قطاع غزة.

فيما نشر جيش الاحتلال قناصته وأخرج آلياته العسكرية من الموقع لمشتعل بالنيران لملاحقة الشبان.

يذكر أن عملية حرق مماثلة جرت الاسبوع الماضي وقام جيش الاحتلال في اعقابها بقصف ميناء غزة.