"دول الخليج" تستنفر استعداداً لإعصار ماكونو المدمر

بدأت بعض دول الخليج، خلال الـ24 ساعة الماضية، اتخاذ إجراءات الطوارئ، تحسبا لوصول الإعصار ماكونو إليها، بعد وصوله لمرحلة الخطر، حسبما ذكرت وسائل إعلام خليجية.

من جانبه، قال الدكتور حامد غريب، المتخصص في التغيرات الطقسية والمناخ، إن الإعصار ماكونو، يشكل في الوقت الحالي دائرة قطرها 2600 كيلو متر مربع، مساحتها تصل إلى 5.3 مليون كيلو متر مربع، أي ما يعادل حجم المملكة العربية السعودية مرتين ونصف تقريبا.

وأضاف غريب أنه من المتوقع أن تتضرر المملكة العربية السعودية من هذا الإعصار، حيث أن الأمواج ستبلغ فيه ما يعادل 8 أمتار من الارتفاع، وهو أمر خطر بالنسبة لدولة محاصرة بخليج والبحر الأحمر، ولديها موانئ هامة.

وتابع "سلطنة عمان تتوقع بدورها، هطول أمطار تشتد غزارتها مع اقتراب مركز الحالة المدارية من سواحل محافظتي ظفار والوسطى يومي الجمعة والسبت، حيث تتحول إلى أمطار رعدية غزيرة جدا مصحوبة برياح شديدة وارتفاع للأمواج، بين 5 و 8 أمتار على سواحل محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية".

وأوضح أن هذه المؤشرات تعني أن السلطنة قد تتضرر أيضا، خاصة أن محافظة ظفار وحدها تشكل نحو ثلث مساحة سلطنة عمان، ولكن ما سيحدث هناك سيحدد ما قد يحدث بالسعودية، وهو ما يمكن أن يتحدد خلال 24 ساعة من الأن.

ووجه خبير الأرصاد الجوية، تحذيرات إلى مواطني عمان واليمن والسعودية، وخاصة في المناطق التي يتوقع أن يصل إليها الإعصار، بأن يتجنبوا المناطق المنخفضة، سواء أودية أو طرق سريعة، بجانب تجنبهم التواجد في مناطق المد والجزر البحرية، ووقف كافة الأنشطة البحرية لحين انتهاء الإعصار.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" صورا لإعصار ماكونو، تصور حجم الإعصار وقوته، ما أثار مخاوف كبيرة لدى مواطني الدول الخليجية خلال اليومين الماضيين، من احتمالات تعرضهم وتعرض ممتلكاتهم لمخاطر كبيرة، جراء الإعصار.