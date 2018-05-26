استشهاد حسين أبو عويضة متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أيام

اعلنت وزارة الصحة ، فجر اليوم السبت، عن استشهاد جريح متأثر بإصابته برصاص قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركته بفعاليات مسيرة العودة الكبرى بمناطق السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن المواطن حسين سالم أبو عويضة (41 عاماً) استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام شرق مدينة غزة.

يذكر بأن الشهيد عويضة اصيب أثناء عمله على إحدى عربات بيع المثلجات للمتظاهرين على حدود غزة.

وقال شهود عيان ان الشهيد حسين سالم أبو عويضة استخدم ما يملكه من مكبرات الصوت بالهتاف والتكبير ، وكان جيش الاحتلال يهدده بإستمرار عبر مكبرات الصوت يرد عليهم الشهيد قائلاً "يا إبن اليهودية احنا اجينا هنا ومش مروحين"

وباستشهاد المواطن أبو عويضة ترتفع حصيلة اعتداءات قوات الاحتلال بحسب إحصائية لوزارة الصحة على فعاليات مسيرة العودة الكبرى منذ انطلاقها في 30 مارس الماضي إلى 116 شهيد و13300 إصابة منها 330 لازالت خطيرة بقطاع غزة.