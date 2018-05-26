الرابطة الاسلامية تدعو طلبة الثانوية العامة لبذل الجهد من اجل التفوق

دعت الرابطة الاسلامية جموع طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) في كافة الافرع لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في التجهز لامتحانات الثانوية العامة (الانجاز) والتي ستبدأ اليوم السبت.

واكد منذر عزام رئيس الرابطة الاسلامية في رسالة له على أهمية رسالة العلم والنجاح والتفوق في مواجهة سياسة التجهيل التي يحاول العدو الصهيوني فرضها على المجتمع الفلسطيني من اجل قتل اي روح للمبادرة والابداع لدى الشباب الفلسطيني .

واضاف عزام بأن شهادة الثانوية العامة تمثل النافذة المستقبلية للطالب بحيث يتمكن لاحقا من الالتحاق بالتخصص الدراسي الذي يرغب به ويبني مستقبله وطموحه بناء على ذلك .

وأكد عزام على مساندة ودعم الرابطة الاسلامية للطلبة بكافة الميادين والأدوات المتاحة لديها سواء كانت مساعدات مادية او خدماتية او معنوية حيث ان الرابطة الاسلامية ستواصل عملها المتواصل في هذا الاتجاه ، لاسيما في ظل الحصار الخانق الذي يعاني منه قطاع غزة، مشدداً على دور الطلبة والشباب في مسيرات العودة باعتبارهم المخزون الاستراتيجي للمشروع الوطني الفلسطيني.

وبين عزام أن الرابطة الاسلامية قد انهت كافة الخطط والترتيبات لإقامة ومواصلة مهرجانات تكريم المتفوقين في الثانوية العامة الذي يقام كل عام ، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة الطلبة ، ومقدما التحية والشكر لكافة الهيئات التدريسية والآباء والامهات على ما بذلوه طوال العام الدراسي من جهد مضاعف لأجل رفعة وبناء هذا الجيل الطلابي الشبابي.