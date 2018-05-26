الاحتلال يُقرر هدم تجمع الخان الاحمر وترحيل سكانه

ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أن محكمة "إسرائيلية" أصدرت قرارا بهدم التجمع البدوي في شرق القدس المعروف باسم الخان الاحمر ومدرسة الاطارات وترحيل سكانه إلى منطقة أخرى قرب العيزرية.

واشارت إلى أن قرار هدم تجمع الخان الاحمر لا يتضمن سقفا زمنيا محددا، مما يعني أن السلطات الإسرائيلية تستطيع تنفيذ قرار الهدم في أي لحظة تريدها.

وسبق أن أعرب مسؤولون أمميون عن قلقهم من خطر ترحيل إسرائيل للتجمعات الفلسطينية شرقي مدينة القدس.

والخان الأحمر منطقة بدوية تقع قرب مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"كفار أدوميم" المقامتين شرق القدس، ويعيش سكان تجمع الخان الاحمر في منازل متواضعة من الصفيح والخيام.

ويقيم في الخان قرابة 200 شخص، 53 في المائة منهم أطفال و95 في المائة لاجئين فلسطينيين مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتعتبر الغالبية العظمى من مباني تجمع الخان مهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بما في ذلك مدرسة بنيت في المنطقة بدعم من الدول المانحة تخدم ما يقارب 170 طالبا في التجمع وأربعة تجمعات أخرى في المنطقة.