"76811" طالباً وطالبة يتوجهون لأداء امتحان "الإنجاز"

يتوجه 76811 طالبا وطالبة، اليوم السبت، إلى قاعات امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للعام 2018 في دورته الأولى "دورة مروان شرف" للسنة الثانية من سنوات العمل بالنظام الجديد، منهم 45056 طالب/ة في المحافظات الشمالية و31755 طالب/ة في المحافظات الجنوبية.

وذكرت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان لها، أن الطلبة موزعين على 656 قاعة، منها 473 في المحافظات الشمالية و180 في المحافظات الجنوبية، وثلاث قاعات تابعة للمدارس الفلسطينية خارج الوطن في كل من: قطر، ورومانيا، وبلغاريا.

ومن جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة ،أن "31.755" طالب وطالبة من قطاع غزة يتوجهون لامتحانات الثانوية العامة "الإنجاز" في دورته الأولى اليوم السبت.

وقال نائب مدير عام العلاقات الدولية والعامة في الوزارة معتصم الميناوي في تصريحات خاصة: إن 7.384 طالب من طلاب العلمي و 22.982 أدبي ، حيث سيكون جميع الطلاب موزعين على 180 قاعة.

وبين الميناوي، أن طالبين من طلاب التوجيهي في قطاع غزة لن يتمكنا من تقديم الامتحانات كباقي الطلاب بعد ارتقاءهما شهيدين برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة وهما / الطالب الشهيد: بلال بدير الأشرم الصف الثاني عشر علمي في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية النصيرات ، والطالب: إبراهيم أحمد الزرقة الصف الثاني عشر علمي بمدرسة حسن الحرازين الثانوية من مدينة غزة.

وتمنت اللجنة للطلبة التوفيق والنجاح في الامتحان، داعيةً الجميع إلى توفير البيئة المناسبة التي تراعي مصلحة الطلبة، شاكرةً جيش العاملين في الامتحان والمشرفين على كافة تفاصيله.