العطار: جيل الفجر أمل الأمة لتحرير الأقصى

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في المحافظة الوسطى عصر اليوم الجمعة، حفل تكريم للأشبال المداومين على صلاة الفجر وذلك في مسجد الشهداء، غرب مدينة دير البلح.

وقال القيادي في الحركة عبد الجواد العطار إن "هذا الجيل القرآني الملتزم بأداء الصلاة؛ وخاصة الفجر هو الجيل المنشود لتحرير المسجد الأقصى المبارك"، مبينا جملة من فضائل صلاة الفجر في القرآن والسنة.

وخلال كلمته في حفل تكريم اختتام حملة الفجر التي أطلقتها الحركة منذ عدة شهور، أكد العطار أن الأمة التي تداوم على صلاة الفجر هي أمة منتصرة لا محالة.

وربط العطار بين هذه الحملات وبين النماذج المشرقة التي تزين مسيرات العودة؛ موضحا الارتباط الوثيق بين الشهداء والمجاهدين وبين الالتزام بالعبادة والطاعات، مشيرا إلى قافلة الشهداء الطويلة التي تعطر ذكرها بمحاسن الأخلاق وسلامة الفكر و الدوام على العبادة.

وشكر العطار في ختام كلمته المنظمين للحملة، داعيا إلى تكثيف الأنشطة التي من شأنها أن تخرج جيلا صلبا مؤمنا مدافعا عن حقه ومقدساته.