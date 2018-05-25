إصابة 109مواطنين بالرصاص و الاختناق في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء اليوم الجمعة، عن إصابة 109مواطنين بجراح مختلفة بعد ان اطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز صوب المتظاهرين على الشريط الحدودي.

وبدأت عصر اليوم الجمعة فعاليات الجمعة التاسعة لمسيرات العودة الكبرى والتي تحمل اسم "مستمرون رغم الحصار" .

يشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، دعت الجماهير للمشاركة الواسعة اليوم الجمعة تحت اسم" مستمرون رغم الحصار".

وحثت الهيئة الجماهير للخروج في المسيرات التي ستنطلق بعد عصر اليوم الجمعة باتجاه مخيمات العودة شرق محافظات قطاع غزة، كما دعت جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين للانتفاض في وجه الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت إن المشاركة وفاء لدماء زكية روت أرضنا وصنعت مجدنا، ووفاء للحرائر الماجدات ولرجال أطهار أفنوا زهرات عمرهم أسراً خلف القضبان.

وشارك الآلاف في فعاليات الجمعة الماضية التي كانت الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ الفعاليات بعد العصر، بخلاف الجمع التي سبقتها حيث كانت تتجمع الحشود قبيل وبعيد صلاة الجمعة.

وشاركت قيادات فلسطينية في المسيرات وعلى رأسهم قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ووصلت حصيلة الشهداء منذ بدء مسيرة العودة إلى 114 شهيداً و13190 إصابة منها 330 بجراح خطيرة.