76811 طالبا وطالبة يتوجهون غدًا إلى قاعات امتحان الثانوية العامة "إنجاز"

أعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي أن 76811 طالبا وطالبة سيتوجهون غدًا إلى قاعات امتحان الثانوية العامة "إنجاز" للعام 2018 في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأوضحت لجنة الامتحانات في بيان سابق لها، أن نحو 42% من نسبة الطلبة في المحافظات الجنوبية، ونحو 48% في المحافظات الشمالية موزعين على 9 فروع أساسية؛ يتضمن بعضها مسارات تطبيقية.

وذكرت أن الامتحان سينظم في 656 قاعة، من ضمنها القاعات الثلاث التابعة للمدارس الفلسطينية خارج الوطن في كل من قطر ورومانيا وبلغاريا.

وأشارت إلى أن ما يقرب من 21 ألف سيعملون في الامتحان ما بين مراقبين ومصححين، علماً أن التقدم لهذا الامتحان سيكون وفق المنهاج القديم للمرة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن أعداد المتقدمين زادت عن العام الماضي بنسبة بلغت (6.6 %).

وفي تفاصيل الطلبة المتقدمين، بيّنت أن 51447 طالبًا/ة في الفرع الأدبي، و18937 طالبًا/ة في الفرع العلمي، و3279 طالبًا/ة في فرع الريادة والأعمال، و40 طالبًا/ة في فرع التكنولوجيا الذي يعقد لأول مرة بدءًا بمديرية القدس المحتلّة، فيما سيتقدم للامتحان 3108 طلاب في الفروع المهنية المختلفة (الزراعي، والصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي والتطبيقي).

وتطرقت اللجنة في بيانها، للميزات التي وفرها نظام الإنجاز، عبر إتاحته فرصاً إضافيةً للطالب المتقدم للامتحان، وتحسين معدله أو استكماله بعض المواد بدورتين في العام ذاته لمن اجتاز بنجاح نصف المباحث على الأقل.

وأضافت أنَّ هذا النظام قلَّص عدد جلسات الامتحان، وزاد التركيز على المباحث المرتبطة بصلب التخصص في احتساب المعدل.

بدوره، بعث وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم برسالة طمأنة للطلبة وذويهم عبر ما خلص إليه امتحان "الإنجاز" في دوراته السابقة من تحقيق أفضل النتائج وأعدلها بما يعزز تكافؤ الفرص.

ودعا في بيان له جميع الشركاء والمؤسسات إلى تضافر الجهود وحشد الإمكانات وتجميع الطاقات لإنجاح هذا الامتحان باعتباره أداة وطنية فاعلة وموثوقة.