الاحتلال يسمح بنقل جثمان الشهيد أبو طاحون لتشييعه في غزة

سمحت قوات الاحتلال مساء اليوم الجمعة، بنقل جثمان الشهيد مهند أبو طاحون من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة الى قطاع غزة استعداداً لتشييعه.

و قالت عائلة الشهيد أبو طاحون إنه سيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة العشاء في مسقط رأسه بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة على لسان الناطق باسمها د.أشرف القدرة، أعلنت أمس الخميس استشهاد الشاب مهند بكر أبو طاحون (21 عاماً) الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة، وقد جرى تحويله من غزة إلى المستشفى الأهلي في الخليل مساء أمس.

"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كانت قد نقلت مناشدة عائلة الشهيد أبو طاحون التي طالبت بنقله الى مستشفيات الخارج بعد تدهور وضعه الصحي، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، أطلقه جنود الاحتلال نحوه خلال تواجده قرب خيام العودة شرق مخيم البريج بالمحافظة الوسطى.

وترتفع حصيلة ضحايا اعتداءات الاحتلال الإسرئيلي بحق المشاركين في مسيرة العودة الكبرى منذ 30 مارس و حتى اللحظة إلى 115 شهيد و 13190 إصابة منها 330 بجراح خطيرة.