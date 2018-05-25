يوفنتوس يرد على نابولي بعد تعيين أنشيلوتي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن أن نادي يوفنتوس سيحاول الرد على تعيين نابولي لكارلو أنشيلوتي مديرًا فنيًا للفريق، بداية من الموسم الجديد.

وأفادت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن يوفنتوس قرر رفع التحدي، بعدما أعلن نادي نابولي التعاقد مع أنشيلوتي خلفًا لماوريسيو ساري، موضحة أن البيانكونيري سيضع خطة من أجل إحكام السيطرة على الكرة الإيطالية.

وأضافت أن السيدة العجوز قررت وضع خطة للتعاقدات بقيمة 230 مليون يورو، من أجل دعم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن يوفنتوس سيعلن التعاقد مع إيمري تشان، عقب نهاية مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، بالإضافة إلى الاقتراب من ضم حارس المرمى ماتيا بيرين، والظهير الأيمن ماتيو دارميان.

وتابعت أن خطة النادي في الانتقالات الصيفية تشمل أيضا ألفارو موراتا، وخوسيه خيمينيز وماتيو كوفاسيتش.