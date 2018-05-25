4277 مواطنًا غادروا غزة منذ فتح معبر رفح

أفادت معطيات حكومية في قطاع غزة، بأن نحو 4 آلاف و277 مواطنًا غادروا عبر معبر رفح البري؛ منذ قرار السلطات المصرية فتحه في 12 مايو/ أيار الجاري، وطوال أيام شهر رمضان.

وذكر التقرير الذي أصدره المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الجمعة، أن "من بين أعداد المسافرين حوالي 708 من حاملي الجوازات المصرية، و1073 هم من أصحاب التنسيقات المصرية".

ونوه إلى أن المتوسط اليومي لأعداد المسافرين عبد معبر رفح يبلغ حوالي 388 مسافرًا. مشيرًا إلى أن مصر منعت 490 مواطنًا من السفر وأعادتهم إلى قطاع غزة.

ورصد التقرير، مغادرة نحو 33 جريحًا فقط من أصل 13 ألف، قطاع غزة إلى الخارج لاستكمال علاجهم، جراء إصابتهم أثناء مسيرات العودة وكسر الحصار؛ وصل إلى مصر ثلاثة جرحى، فيما وصل الأردن نحو 30.

وأوضح أن إجمالي المساعدات الخارجية التي وصلت غزة عبر معبر "رفح" منذ 14 مايو / أيار الجاري (يوم المجزرة الإسرائيلية)، بلغت حوالي 199 ألف دولار أمريكي.

وتنوعت تلك المساعدات ما بين "طرود غذائية، وأدوية ومستلزمات طبية"، حيث أشرفت على تسلمها وزارات حكومية مثل (الصحة، الاقتصاد، المالية، والتنمية الاجتماعية)"، وفق التقرير.

وبين التقرير أن حوالي "3 آلاف طرد غذائي وصلت غزة من الأزهر الشريف بمصر، بقيمة 43 ألف دولار".

وتابع: "كما وصل 212 طردًا غذائيًا ومواد تموينية متنوعة بقيمة 28 ألف دولار مقدمة من الغرفة التجارية المصرية، إلى جانب وصول 31 مشتاحًا (صناديق كبيرة) من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من الهلال الأحمر المصري بقيمة 49 ألف دولار".

ولفت إلى أن "مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من شخصية فلسطينية بالخارج، وصلت غزة، وذلك بقيمة 27 ألف دولار".

كما وصل، وفق التقرير، مجموعة أخرى من الأدوية والمستلزمات الطبية من الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام (فلسطين 48)، بقيمة 52 ألف دولار.

ومن جانب آخر، رصد التقرير دخول 330 شاحنة عبر معبر رفح من بداية شهر مايو الجاري، وحتى يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت قد السلطات المصرية أعلنت؛ في 18 مايو/ أيار، فتح معبر رفح طوال أيام شهر رمضان، وذلك بعد أسبوع من فتحه في 12 مايو.