هيئة الأسرى: النتائج الأولية لتشريح الشهيد عويسات تكشف سبب الوفاة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن النتائج الأولية لعملية تشريح جثمان الأسير الشهيد عزيز عويسات، التي تم الانتهاء منها قبل قليل في معهد الطب العدلي الإسرائيلي "أبو كبير"، بمشاركة مدير معهد الطب العدلي الفلسطيني د. ريان العلي، تفيد بأن سبب الوفاة المباشر جلطة قلبية حادة أدت الى استشهاده.

وأوضح العلي، أن عملية التشريح أظهرت معاناة عويسات من عدة مشاكل في القلب، تمثلت في انغلاق وانسداد حاد في الشرايين الرئيسية وتضخم في عضلاته، أدت إلى تلف وتعطيل كل أجهزته.

وكشف العلي ظهور بعض الكدمات، والتي كانت على شكل بقع ظاهرة في عدة أنحاء من جسمه.

وأكدت الهيئة، ووفقا لشهادات العديد من الأسرى في سجن "ايشل"، أن الشهيد عويسات تعرض لاعتداء وحشي خلال نقله من القسم، وأن الاستفراد به تواصل بعد نقله إلى الزنازين، وأنه نقل منها إلى المستشفى في غيبوبة.

وفيما يتعلق بتسليم جثمان الشهيد عويسات، قالت الهيئة، "وفقا لقرار المحكمة من المفروض أن يكون اليوم، ولكنه لم يتم التسليم حتى اللحظة، كما أنه لم يتم الكشف عن موعد تسليم الجثمان، ولم يتم إبلاغ مدير معهد الطب العدلي الفلسطيني ولا أي جهة فلسطينية رسمية عن موعد للتسليم".

والشهيد عويسات (54 عاما) من بلدة جبل المكبر في القدس، اعتقل بتاريخ 24/3/2014، وحكم بالسجن لـ30 عاما، وأصيب بنزيف حاد وجلطة قلبية نتيجة الاعتداء الهمجي عليه من قبل قوات القمع في سجن "ايشل" بتاريخ 2/5/2018، حيث دخل في غيبوبة ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى الرملة ومنها ألى مستشفى "أساف هروفيه"، إلا أن حالته الصحية تدهورت أكثر، لينقل بعد ذلك إلى مستشفى "تل هشومير" بوضع حرج، ثم إعادته إلى مستشفى "أساف هروفيه" حيث استشهد فيها.