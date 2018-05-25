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الاحتلال يفرج عن صحفيي إذاعة السنابل في الخليل بعد اعتقال دام 22 شهرا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:03 - 25 مايو 2018
الاحتلال يفرج عن صحفيي اذاعة سنابل الاحتلال يفرج عن صحفيي اذاعة سنابل
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أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الجمعة، عن أربعة صحفيين من إذاعة السنابل في مدينة دورا جنوب الخليل، بعد اعتقال دام 22 شهراً، بحجة التحريض على مقاومة الاحتلال.

وأكدت منى أبو شرار والدة الصحفي حامد النمورة، أن الاحتلال أفرج عن الصحفيين صباح اليوم على حاجز الظاهرية جنوب الخليل، وهم: منتصر نصار، نضال عمرو، واحمد الدراويش، وحامد النمورة.

وأشارت أبو شرار، إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الإذاعة منذ عامين وصادرت معدات وأجهزة البث، واعتقلت كافة طاقم إذاعة السنابل، مبينة أن الاحتلال حاكم الصحفيين على مهنتهم وحق الصحافة بنقل الحدث من خلال الإذاعة والتي كفلتها القوانين الدولية والشرائع الدولية وحقوق الانسان.

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