بدء عملية تشريح الشهيد عويسات في أبو كبير "

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنه بدء الان (صباح الجمعة 25 أيار) تشريح جثمان الأسير الشهيد عزيز عويسات في معهد الطب العدلي "الإسرائيلي" أبو كبير، بحضور الطبيب الفلسطيني ريان العلي مدير معهد الطب العدلي الفلسطيني.

وأوضحت الهيئة أن قرار التشريح جاء بعد معاينة خارجية لجثمان الشهيد عويسات، وانه بعد الانتهاء من عملية التشريح سيتم تسليمه الى ذويه وفقا لقرار محكمة الصلح الإسرائيلية.

الشهيد عويسات (54 عاما) من جبل المكبر في القدس، اعتقل بتاريخ 24/3/2014، وحكم بالسجن لـ30 عاما، وأصيب بنزيف حاد وجلطة قلبية نتيجة الاعتداء الهمجي عليه من قبل قوات القمع في سجن "ايشل" بتاريخ 2/5/2018، حيث دخل في غيبوبة ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى الرملة ومنها الى مستشفى "أساف هروفيه"، إلا أن حالته الصحية تدهورت أكثر، لينقل بعد ذلك إلى مستشفى "تل هشومير" بوضع حرج، وقبل أيام قليلة تم إعادته إلى مستشفى "أساف هروفيه" حيث استشهد فيها.