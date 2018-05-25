اندلاع حرائق في المستوطنات المحاذية لغزة بفعل طائرة ورقية حارقة

اندلعت صباح اليوم الجمعة حرائق عدة في الحقول الزراعية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة بفعل طائرات ورقية حارقة أطلقها المتظاهرين السلميين من القطاع تجاه الأراضي المحتلة عام 48.

وذكر موقع واللا العبري أن حريق كبيراً اندلع في الأراضي المحتلة شرق البريج وسط قطاع غزة بفعل طائرة ورقية.

فيما اندلع حريق أخر في منطقة كيسوفيم جنوب القطاع بفعل طائرة ورقية حار.

يشار إلى أن الاحتلال اعترف بخسائر مادية كبيرة بفعل الطائرات والبالونات الحارقة التي يطلقها شبان فلسطينيون من القطاع منذ بدء مسيرات العودة الكبرى.قة.

يذكر أن "الطائرة الورقية"، هي فكرةٌ مستحدثة للشباب الفلسطيني المُبدع؛ لإيلام العدو "الإسرائيلي" الذي يفتك في المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى.

واستخدم الفلسطينيون الطائرات الورقية لإيلام العدو عبر ربط زجاجات حارقة في ذيلها ثم إلقائها تجاه الأحراش في الأراضي المحتلة الأمر الذي يؤدي لإشعال حرائق كبيرة تستنفر طواقم الإطفاء "الإسرائيلية"، اليوم استخدمها الفلسطينيون لإلقاء مناشير تجاه الجنود والمستوطنين "الإسرائيليين" رداً على المناشير "الإسرائيلية" التي ألقيت على خيام العودة شرق قطاع غزة.