القضاء الأميركي يلزم "سامسونغ" بدفع 533 مليون دولار لـ"آبل"

حكمت هيئة محلّفين أميركية الخميس على عملاق الالكترونيات الكوري الجنوبي "سامسونغ" بدفع تعويض بقيمة 533 مليون دولار لمنافسته الأميركية "آبل" لانتهاكه براءات اختراع للمجموعة الاميركية بتقليده تصميم هاتف آيفون.

وسامسونغ التي لم تعد تسوّق نموذج الهاتف موضوع النزاع ستدفع ايضا بموجب الحكم خمسة ملايين دولار اضافية لاستخدامها بعضاً من خصائص آيفون.

وفي هذا النزاع القضائي المستمر بين عملاقي التكنولوجيا منذ سبع سنوات كانت "آبل" تطالب منافستها بتعويض قدره أكثر من مليار دولار، في حين ان المجموعة الكورية الجنوبية كانت تقول ان قيمة التعويض لا يجب ان تتجاوز 28 مليونا.

وتعيّن على هيئة المحلّفين ان تبتّ في ما إذا كانت عناصر التصميم التي نسختها "سامسونغ" تبرر تسديد كلّ الأرباح التي حققها النموذج موضع النزاع أو مجرد جزء من العائدات لأنها عناصر في سياق تصميم أكثر شمولا.

وثلاث براءات معنية بهذا النزاع وهي تتمحور خصوصا على الواجهة المستطيلة الشكل مع زوايا مدوّرة، فضلا عن الرموز الملونة المستعرضة على شاشة سوداء.

وفي العام 2011، صدر حكم أول لصالح "آبل" وحكم على "سامسونغ" بموجبه بدفع 400 مليون دولار، لكن المجموعة الكورية الجنوبية استأنفت الحكم وصولا الى المحكمة الاميركي العليا التي أبطلت في 2016 العقوبة القاضية بفرض 400 مليون دولار على "سامسونغ" وأحالت القضية إلى النظام القضائي العادي.