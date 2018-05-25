إعصار مكونو إعصار «مكونو» يقترب من السعودية والإمارات واليمن وعمان

ضرب الإعصار المداري «مكونو» أرخبيل سقطرى جنوب اليمن، وأدى إلى فقدان 17 شخصا نتيجة غرق سفينتين وانجراف 3 سيارات نتيجة السيول، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اليمنية، المدينة منطقة منكوبة، جراء الأضرار الكبيرة التي خلفها إعصار ماكونو، الذي ضربها مساء أمس.

ويترقب سكان السعودية والإمارات واليمن وعمان مرور العاصفة المدارية «مكونو» (MEKUNU) التي تستمر أربعة أيام وتؤدي إلى جريان السيول ونشاط الرياح لتصل سرعتها إلى أكثر من 80 كيلومتراً في الساعة مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية.

وأوضح الدكتور أيمن غلام نائب الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن العاصفة المدارية «مكونو» تنطلق من بحر العرب وستؤثر بشكل طبيعي على المواقع القريبة منها في عمان واليمن، إضافة إلى المناطق الجنوبية الشرقية في السعودية وتحديدا محافظة الخرخير ومحافظة شرورة.

وعن التأثيرات التي ستحدثها «مكنونو» قال غلام: «الأمطار الغزيرة هي أبرز التأثيرات المتوقعة من هذه العاصفة وتباعا لذلك ستجري بعض السيول في المناطق المتأثرة بشكل أكبر بهذه العاصفة».

وأوضح أن المناطق المتأثرة بشكل أكبر هي التي تقرب من مركز ومحور العاصفة وكلما ابتعدت عن المركز خف تأثيرها، ولكن هذا لا يمنع أن تتأثر المناطق الجنوبية لمنطقة الرياض في السعودية وكذلك أجزاء من الإمارات فيما يتعلق بارتفاع نسبة الرطوبة وهطول الأمطار.

من جهتها، أشارت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في السعودية إلى أنها تتوقع تأثر أجزاء من السعودية بالعاصفة المدارية (MEKUNU) بعد مرورها ببعض المناطق في عمان واليمن ابتداء من السبت المقبل وحتى الثلاثاء.

كما لا يستبعد أن تتأثر الأجزاء الجنوبية من محافظات الأفلاج ووادي الدواسر وليلى بمنطقة الرياض ومحافظة العبيلة بالمنطقة الشرقية ومحافظة نجران بالأمطار الرعدية المتوسطة والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، وذلك بسبب اقتراب العاصفة ابتداء من مساء الأحد المقبل.

وفي السياق نفسه أعلنت الحكومة اليمنية أرخبيل سقطرى جنوب اليمن، محافظة منكوبة، جراء الأضرار الكبيرة التي خلفها إعصار ماكونو، الذي ضربها مساء أمس (الأربعاء).

كما أعلنت جهات حكومية في سلطنة عُمان أمس حالة الاستنفار، وبدأت على الفور تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة التأثيرات المحتملة للعاصفة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية في دائرة الأرصاد الجوية بالهند، أمس، إن الإعصار سيشتد إلى ما وصفوه بأنه «عاصفة هوجاء شديدة للغاية». وحتى ظهر أمس كان الإعصار يبتعد بنحو 670 كيلومترا عن ساحل صلالة، وهي مدينة ساحلية عمانية جنوبية بالقرب من حدود السلطنة مع اليمن.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تصل العاصفة إلى الساحل صباح السبت المقبل، حيث تصل سرعة الرياح إلى 180 كيلومترا في الساعة.

وأعلنت السلطات في سلطنة عمان أنها مستعدة لوصول العاصفة إلى الأرض، محذرة من أنها قد تتسبب في فيضانات وأضرار في المنازل.

وبدأت أمس عملية إخلاء المواطنين والمقيمين من جزر «الحلانيات» إلى مناطق آمنة، حيث نفذ سلاح الجو السلطاني العماني عدة طلعات بالطائرات التابعة للسلاح وذلك تفاديا للعاصفة المدارية «مكونو».

كما عقدت المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة العمانية أمس اجتماعا بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بحضور منسقي القطاعات وممثلي الجهات الرئيسية والمساندة.