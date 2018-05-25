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"إسرائيل" تدعو الاتحاد الاوروبي لوقف تمويل 12 منظمة غير حكومية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:38 - 25 مايو 2018
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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دعت دولة الاحتلال "الإسرائيلي"، الاتحاد الاوروبي إلى وقف تمويل أكثر من 12 منظمة غير حكومية أوروبية وفلسطينية تشجّع على مقاطعة "إسرائيل"، بزعم انتهاك المنظمات لسياسة الاتحاد الأوروبي.

وأعدت ما تُسمى بوزارة الشؤون الاستراتيجية "الإسرائيلية" تقريراً يتضمن قائمة بالمنظمات التي تدعي إنها تتلقى تمويلاً من الاتحاد الأوروبي وتدعو إلى المقاطعة ضد "إسرائيل"، زاعمة إن بعض هذه المنظمات لديها صلات بالجماعات "المسلحة" بينما تتلقى أموال الاتحاد الأوروبي.

وذكر التقرير كما نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن "إسرائيل" تتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يتصرف بـ"شفافية كاملة" ويكشف عن نطاق مساعداته المالية لهذه المنظمات والمؤسسات التي تزعم "إسرائيل" أن لها علاقة بـ"الارهاب" وتشجع على مقاطعة "إسرائيل".

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