ميسي ووالده طلبا زيارة القدس لهذا السبب

قال موقع "إسرائيلي" إن المراقبين "الإسرائيليين" يتوقعون أن تنفذ تذاكر المباراة المتوقعة بين منتخب الأرجنتين و"إسرائيل" في القدس خلال دقائق من طرحها للبيع.

وقال موقع "المصدر" الإسرائيلي إن "جنون ميسي بـ"إسرائيل" يبلغ أوجه قبل فتح شباك التذاكر لبيع التذاكر للمباراة الودية التي ستجمع بين منتخب "إسرائيل" ومنتخب بلاده، في التاسع من يونيو/حزيران، لكنه لم يبدأ بعد".

وأضاف: "لكن جنون الإسرائيليين بالحصول على تذكرة في أوجه، والسبب هو وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي".

وكشف الموقع أن "السبب الرئيس وراء تأخر بيع التذاكر هو قرار نقل المباراة من الملعب في حيفا -حيث كانت ستقام- إلى القدس، الأمر الذي جرّ تغييرات عديدة في الترتيبات للمباراة، وقد كُشف اليوم في الصحف "الإسرائيلية" أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تدخل شخصيا من أجل نقل المباراة إلى القدس".

كما كشف أن نتنياهو بعث رسالة خاصة لرئيس الأرجنتين، ناشده فيها حث منتخب بلاده على المجيء إلى القدس، وكتب فيها أن زيارة "الفريق للقدس لها أهمية عظيمة على خلفية احتفال "إسرائيل" بعيد استقلالها الـ70"، وتعهد نتنياهو بأن الحكومة ستتحمل تكاليف الضيافة في القدس، وكذلك الحراسة.

وقال الموقع "الإسرائيلي" إن ميسي ووالده "هما من دفعا نحو وصول المنتخب الأرجنتيني إلى إسرائيل".

وحدث ذلك بعد أن نجح المنتخب الأرجنتيني في التأهل إلى كأس العالم في روسيا الذي سيعقد في غضون أسابيع.

وأضاف: "اتصل والد ميسي بالمنظمين الإسرائيليين، وقال لهم: ميسي يرغب في المجيء إلى "إسرائيل"، والسبب هو أن زيارات المنتخب الأرجنتيني لـ"إسرائيل" في الماضي جلبت له التوفيق والحظ، ففي عام 1986، زار المنتخب "إسرائيل" لأجل مباراة ودية، وفاز بكأس العالم الذي عقد في المكسيك، وفي عام 1990، كذلك زار المنتخب "إسرائيل"، ووصل إلى النهائي ليُهزم أمام ألمانيا".