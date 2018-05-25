محكمة "إسرائيلية" ترفض التماسات لمنظمات حقوقية بشأن غزة

رفضت ما تُسمى بالمحكمة "الإسرائيلية" العليا مساء الخميس بالإجماع، كافة الالتماسات المقدمة ضد قرار جيش الاحتلال بإطلاق النار تجاه المتظاهرين الفلسطينيين السلميين على حدود قطاع غزة.

وكانت منظمة عدالة ومنظمة "يش دين" ونقابة حقوق الانسان "الإسرائيلية" قدموا التماس للمحكمة الإسرائيلية يمنع جنود الاحتلال من إطلاق النار تجاه المتظاهرين في غزة.

وزعمت النيابة الإسرائيلية وفقاً لصحيفة هآرتس "الإسرائيلية"، بأن إطلاق النار من قبل الجنود تم بعد فشل كل المحاولات لتفريق المتظاهرين، وأن الجنود قاموا بإطلاق النار وهم في حالة تعرضهم للخطر، ولحماية المستوطنين في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

يُشار إلى أن جنود الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكبت مجزرة كبيرة بتاريخ (14/5) استشهد خلالها نحو 66 فلسطينياً قرب السياج الزائل شرق قطاع غزة وأصيب أكثر من 3 آلاف مواطن بجراح مختلفة دون أن يشكلوا أي خطراً على جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت كافة الدول الأوروبية والعربية المجزرة الإسرائيلية بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين وطالبوا الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.