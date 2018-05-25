عشرات الآلاف يؤدون "التراويح" في رحاب "الأقصى"

أدى عشرات آلاف المواطنين، الليلة، صلاتي العشاء وقيام الليل "التراويح" برحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط أجواء ايمانية بامتياز، في الوقت الذي شارك فيه عدد كبير من المقدسيين في فعاليات وأُمسيات رمضانية في القدس العتيقة.

كما تناول آلاف من المصلين وجباتٍ رمضانية في باحات المسجد الاقصى قبل المشاركة في صلاة المغرب، والانتظار لصلاتي العشاء و"التراويح"، فيما شهدت أسواق البلدة القديمة والمتاجر المتاخمة لأبواب المسجد الأقصى حركة تجارية واسعة ونشطة.

في الوقت نفسه، شارك عدد كبير في فعاليات وأُمسيات رمضانية متعددة في المدينة المقدسة، أبرزها المسيرة الرمضانية التقليدية في منطقة باب حطة الملاصقة بالمسجد الأقصى تخللها أناشيد دينية وابتهالات ومدائح نبوية وأخرى خاصة بالشهر الفضيل.

إلى ذلك، تجددت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، في باب العامود (أشهر أبواب القدس القديمة) عقب صلاة التراويح، حينما حاولت قوات الاحتلال-كما كل ليلية- منع اللقاءات والتجمع في هذه المنطقة.