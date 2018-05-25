ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئياً وحاراً نسبياً إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الليلة فمن المتوقع ان تكون الأجواء غائمة جزئياً ومعتدلة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

ويوم غدٍ السبت توقعت دائرة الأرصاد ان يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد يكون الجو غائما جزئياً الى غائم حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.